Netflix beendet das Teilen von Passwörtern im März

Es ist jetzt ein paar Monate her, seit wir von den Plänen von Netflix gehört haben, dem Passwort-Sharing unter seinen Nutzern ein Ende zu setzen. Etwas, das sie nach Angaben des Unternehmens jedes Jahr Millionen von Dollar an entgangenen Einnahmen kostet und dem sie aus offensichtlichen Gründen ein Ende setzen wollen. Verschiedene Tests wurden durchgeführt, hauptsächlich in Lateinamerika, und jetzt scheint es, dass Netflix bereit ist, das System ab März breit einzuführen.

Wie genau es funktionieren soll, gibt es noch keine Informationen, aber was wir wissen, ist, dass der Streaming-Dienst die Funktionalität für eine Gebühr von etwa 30-50 US-Dollar anzubieten scheint, je nachdem, in welchem Teil der Welt Sie sich befinden. Etwas, das in den Testbereichen gut angenommen wird, obwohl es auch dazu führt, dass sich einige Abonnenten für eine Abmeldung entscheiden.

Im aktuellen Finanzbericht heißt es:

"Wir erwarten einige Stornierungsreaktionen in jedem Markt, wenn wir bezahltes Teilen einführen, was sich auf das kurzfristige Mitgliederwachstum auswirkt. "Aber wenn Kreditnehmerhaushalte beginnen, ihre eigenen eigenständigen Konten zu aktivieren und zusätzliche Mitgliedskonten hinzugefügt werden, erwarten wir einen verbesserten Gesamtumsatz, was unser Ziel bei allen Plan- und Preisänderungen ist."

