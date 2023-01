Hot Wheels Film hat seinen Drehbuchautor gefunden

HQ

Wir kommen den Dreharbeiten zum Hot Wheels-Film immer näher und jetzt wird offiziell bekannt gegeben, dass sie mit Dalton Leeb und Nicholas Jacobson-Larson endlich die richtigen Drehbuchautoren gefunden haben, um das Projekt voranzutreiben. Die Arbeit begann bereits 2003, geriet aber mehrmals ins Stocken und pendelte zwischen Columbia Pictures, Legendary Pictures und jetzt schließlich Warner Bros., die den Film zusammen mit J.J. Abrams' Firma Bad Robot produzieren werden.

Vermutlich können wir eine familienfreundlichere Version von Need for Speed oder Fast and the Furious mit Kindern als primäre Zielgruppe erwarten. Aber nach dem Erfolg von Hot Wheels Unleashed im letzten Jahr gibt es wahrscheinlich viele Erwachsene (und Sammler), die sich gerne für eine unschuldige Spielzeugaktion hinsetzen werden.

Was denkst du, könnte das am Ende etwas Lustiges sein?

Danke Deadline