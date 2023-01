Microsoft wird diesen Sommer sein jährliches Xbox-Event haben

HQ

Seit über zwei Jahrzehnten veranstaltet Microsoft jeden Sommer während der E3 ein großes Schaufenster. Selbst in Jahren, in denen es nicht auf der E3 war (wie letztes Jahr), waren sie mit ihrem Event dabei. Und anscheinend können wir mehr davon erwarten, denn laut The Game Awards-Produzent und Co-Moderator Geoff Keighley hat Microsoft nun bestätigt, dass sie es in diesem Jahr wieder durchführen werden.

Das bedeutet, dass wir uns Mitte Juni auf 90 Minuten Xbox-Showcases freuen können, um zu sehen, was auf die Konsole kommt, was sie für den Game Pass zu bieten haben und was später passiert. Wir werden uns bei Ihnen melden, wenn wir mehr darüber wissen (wie Uhrzeit und Datum oder bestätigte Spiele, die gezeigt werden), aber kurz gesagt - starten Sie den Countdown bis zum Sommer!