Warum du als 15-Jähriger in Hogwarts Legacy spielst

Wenn Sie ein Fan des Harry-Potter-Universums sind, waren Sie wahrscheinlich ein wenig enttäuscht, als Sie an Ihrem 11. Geburtstag keinen Aufnahmebrief für Hogwarts erhalten haben. Nun, es gibt noch Hoffnung, denn die berühmte Schule für Zauberei und Hexerei nimmt offenbar auch Schüler in höherem Alter auf.

Im kommenden Hogwarts-Vermächtnis wirst du aufgrund einiger eher ungewöhnlicher Umstände als Schüler im fünften Jahr an der Schule eingeschrieben, was bedeutet, dass dein Spielercharakter etwa 15 Jahre alt ist. Während eines Interviews mit den Entwicklern von Avalanche Software bei einem Preview-Event haben wir kürzlich gefragt, warum sie sich für einen älteren Schüler entschieden haben, und erfuhren, dass es unter anderem mit dem Kampf des Spiels zu tun hatte.

"Es gibt gerade genug Unterschied zwischen 11 und 15 Jahren. Einen 11-Jährigen im Kampf zu haben, schien einfach zu jung. Denn zu der Zeit, als Harry [Potter] in seinen späteren Schuljahren ist, kämpft er ziemlich und macht dieses Zeug. In der Zaubererwelt schien dieses Alter also eine bessere Zeit zu sein, um in die Entscheidungsfindung einzusteigen, die Sie in diesem Spiel treffen. 11 war zu jung, es war einfach zu jung", erklärt Moira Squier, Narrative Director und Advanced Game Writer bei Hogwarts Legacy.

Ein weiterer Grund, warum sich das Team für einen etwas älteren Schüler entschieden hat, war, dass sie reifere Themen behandeln konnten, erklärt Lead Designer Kelly Murphy:

"Kinder wollen immer Charaktere spielen, die älter sind, weil es ehrgeiziger ist. Wir haben Leute im Team, die wirklich wollten, dass wir jünger werden, aber ich denke, Moria zeigt wirklich gute Gründe auf, warum das ein Problem wäre. Und wir wollen nicht nur ein Spiel für Fans machen, wir wollen ein Spiel machen, das neue Leute in diese Unterkunft bringt. Und ich denke, in der Lage zu sein, dich für den durchschnittlichen Spieler ein wenig zu altern, ist auch ein bisschen ehrgeiziger. Es erlaubt uns, Orte zu besuchen, die wir thematisch wahrscheinlich nicht betreten könnten, wenn Sie jünger wären. "

Natürlich, egal wie alt Sie selbst sind, haben Sie am 10. Februar endlich die Chance, sich bei Hogwarts anzumelden, wenn Hogwarts Legacy für PlayStation 5, Xbox Series X und PC veröffentlicht wird, weitere Konsolenversionen kommen zu einem späteren Zeitpunkt.