Die Hauptgeschichte von Hogwarts Legacy ist mehr als 40 Stunden lang, enthüllt Lead Designer

Vor ein paar Wochen schlug ein Gerücht vor, dass es etwa 35 Stunden dauern würde, um Hogwarts Legacy abzuschließen und etwa doppelt so viel Zeit, wenn Sie auch alle oder den größten Teil der Nebenquests erledigen würden.

Nachdem wir kürzlich bei einem Preview-Event mit den Entwicklern selbst gesprochen haben, können wir enthüllen, dass die Gerüchte größtenteils wahr waren, außer dass die Spielzeit tatsächlich noch länger sein könnte.

Auf die Frage nach der Länge des Spiels sagte Lead Designer Kelly Murphy Folgendes:

"Wir finden es also schwierig, eine Zahl zu setzen, nur basierend auf Spielstilen. Aber für ein erstmaliges Durchspielen, wenn Sie nur durch die Hauptlinie gehen, sehen Sie ein 40-Stunden-Plus-Erlebnis. Wenn du dich entscheidest, dass du alles machen willst, bist du bei über 100 Stunden, 120 Stunden wahrscheinlich."

Obwohl dies natürlich eine Schätzung ist, scheint es immer noch so, als würde Hogwarts Legacy ein absolut massives Spiel werden, da Kelly Murphy enthüllt, dass er noch nicht einmal alles entdeckt hat, obwohl er von Anfang an an dem Spiel gearbeitet hat:

"Anekdotisch habe ich sechs Jahre lang an dem Spiel gearbeitet, und ich habe es mehrmals durchgespielt, und ich habe nicht jeden Teil von Hogwarts gesehen. Es gibt Teile von Hogwarts, der Schule, die ich noch nicht einmal gesehen habe."

