Avatar: The Way of Water zerschmettert 2 Milliarden Dollar an den Kinokassen

Wir verfolgen den steigenden und konstanten Erfolg von Avatar: The Way of Water seit seinem Eröffnungswochenende an der Kinokasse, und obwohl es weit über einen Monat her ist, seit der Film herauskam, sehen wir immer noch einige erstaunliche Zahlen.

Der neueste Kontrollpunkt für Avatar: The Way of Water ist die 2-Milliarden-Dollar-Marke, die es gestern erreicht hat. Wenn es auch gut läuft, sollte der zweite Avatar-Film heute Avengers: Infinity War übertreffen und der 5. umsatzstärkste Film aller Zeiten werden.

Es wurde von James Cameron in der Vergangenheit behauptet, dass Avatar: The Way of Water rund 2 Milliarden Dollar benötigen würde, um die Gewinnschwelle zu erreichen, also freut er sich sicherlich über diese Nachricht. Es ist der dritte Film des Regisseurs, der 2 Milliarden Dollar an der Kinokasse übertrifft, aber sowohl der erste Avatar als auch Titanic brauchten Neuveröffentlichungen, um das Kunststück zu vollbringen.

Selbst mit über einem Jahrzehnt weg von Pandora scheint es, dass die Menschen immer noch danach schreien, in die fremde Welt zurückzukehren. Bleiben Sie dran, um zu sehen, wie weit Avatar: The Way of Water die Top-Ten-Liste der umsatzstärksten Filme aller Zeiten erklimmen kann.