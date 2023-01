Velma ist jetzt die am schlechtesten bewertete animierte TV-Serie aller Zeiten auf IMDB

HQ

Die neue HBO Max-Serie Velma war in letzter Zeit in aller Munde und die Kontroverse um die moderne Interpretation von Scooby-Doo erregt weiterhin starke Gefühle aus allen Lagern. Allerdings scheint es, als ob eine ganze Menge Leute alles andere als beeindruckt sind von Mindy Kalings erwachsener Interpretation des klassischen und beliebten Cartoons.

Dies spiegelt sich deutlich in den Bewertungen auf IMDB wider, wo Velma es gerade geschafft hat, mit einer Bewertung von 1,3 von 10 die am schlechtesten bewertete animierte TV-Serie aller Zeiten zu werden. Es sieht auch auf Rotten Tomatoes nicht viel schöner aus, wo der Zuschauerwert derzeit bei 6% liegt. Forbes beschrieb die Situation so:

"... Eine seltene Kombination aus Anti-Woke-Review-Bombern, linksgerichteten Zuschauern, die die Serie einfach nur schlecht finden, und Scooby Doo-Enthusiasten, die von den Änderungen an der IP verärgert sind, haben Velma zu einer der Serien mit der niedrigsten Zuschauerzahl gemacht, die ich in der HBO-Geschichte gesehen habe. "

Aber trotz aller Kritik scheint eine zweite Staffel auf dem Weg zu sein, und man kann nicht leugnen, dass Velma dank der Kontroverse auch dadurch eine beispiellose Menge an Publicity genießt.

Was halten Sie von Velma?