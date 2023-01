Dead Space Remake hat eine alternative Endung

HQ

Switch-Besitzer haben vielleicht letzte Woche ihren ersten Vorgeschmack auf Fire Emblem Engage bekommen, aber für PC-, PlayStation- und Xbox-Spieler markiert diese Woche den eigentlichen Beginn des Gaming-Jahres 2023, da das sehr, sehr vielversprechende Dead Space Remake am Freitag startet.

Bei so wenig verbleibender Zeit ist es vielleicht keine Überraschung, dass die Trophäenliste online gegangen ist (via TrueTrophies<) and thanks to this, we now know there's a challenge that was missing from the original game called Reunion. Das Faszinierende an diesem ist die Beschreibung, die lautet: "Siehe das alternative Ende auf jedem Schwierigkeitsmodus."

Das kann wirklich nicht anders interpretiert werden, als dass es diesmal tatsächlich ein alternatives Ende zu erleben gibt, aber wo und wie genau man es sehen wird, ist natürlich für ein paar Tage noch unbekannt.