Gerücht: Persona 3 Remake und Persona 6 werden diesen Sommer enthüllt

Persona 5 wurde ursprünglich im Jahr 2016 veröffentlicht und erhielt fast stehende Ovationen von Presse und Spielern, aber obwohl wir seitdem aktualisierte Versionen und Spinoffs hatten, wurde keine direkte Fortsetzung veröffentlicht.

Aber zumindest dieser ist auf dem Weg, zumindest wenn wir einem Insider bei ResetEra namens Im A Hero Too glauben sollen, der in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er sich gut mit der Serie auskennt. Die Person schreibt, dass Persona 6 diesen Sommer angekündigt wird - und nicht nur das - wir werden auch Persona 3 Remake ungefähr zur gleichen Zeit angekündigt bekommen: "Remake ist ziemlich weit fortgeschritten, was ich zuletzt gesehen habe, aber so war 6. Zuletzt hörte ich, Sommer-Enthüllung."

Natürlich ist dies alles andere als eine offizielle Bestätigung, aber nichts in der Aussage klingt unwahrscheinlich und angesichts der Quelle wagen wir es immer noch, ein wenig aufgeregt zu sein.