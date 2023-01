Die Zukunft von Halo liegt immer noch in den Händen von 343 Industries

HQ

Spekulationen in Foren grassierten auf der ganzen Welt, als Microsoft Anfang dieser Woche bestätigte, dass es 10.000 Arbeitsplätze streicht , und wir hörten, dass Halo Studio 343 Industries von diesen hart getroffen wurde. Bedeutete dies, dass ein anderes Xbox Game Studios-Team für die Zukunft von Master Chief verantwortlich sein würde? Offensichtlich nicht.

Studioleiter Pierre Hintze hat eine Nachricht auf Twitter gepostet, in der es heißt, dass 343 Industries auch in Zukunft Halo-Spiele entwickeln wird und dass diese sowohl Einzelspieler- als auch Multiplayer-Erlebnisse beinhalten, also erwarten Sie nicht, dass id Software, Infinity Ward oder ein anderes Xbox-Studio (bald für letzteres) die neue Führung der Halo-Franchise in absehbarer Zeit wird.