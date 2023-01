Marvel wird im September getötet

HQ

Während einige von uns zumindest Marvel's Avengers mochten , als es 2020 auf den Markt kam, gab es keinen Zweifel, dass viele Verbesserungen vorgenommen werden müssten, wenn Square Enix wollte, dass es lange weiterlebt. Leider wurde schnell klar, dass der japanische Verlag seine Umsatzerwartungen wie üblich viel zu hoch angesetzt hatte, und dass neue Inhalte ständig verzögert wurden, um zu aktualisieren und zu optimieren, was bereits vorhanden war, half nicht viel. Deshalb haben viele von uns nur auf die Ankündigung heute Abend gewartet.

Crystal Dynamics und seine Crew können nach monatelangen Gerüchten bestätigen, dass sie die Entwicklung und den Support für Marvel's Avengers nach einem letzten Update am 31. März einstellen werden. Dieses letzte Update wird nur einige Balance-Änderungen vornehmen und den Marktplatz des Spiels herunterfahren.

Der Grund für Letzteres ist, dass es nicht mehr möglich sein wird, Credits zu kaufen, und was auf Ihrem Konto verbleibt, wird in Einheiten, Upgrade-Module, DNA-Schlüssel und andere In-Game-Ressourcen umgewandelt. Das bedeutet nicht, dass Sie auf Kauftour für Outfits, Takedowns und dergleichen gehen sollten, da all dies nach dem Update kostenlos wird.

Wir könnten in den Monaten danach einige kleine Optimierungen sehen, da die Entwickler den Support des Spiels nicht vor dem 30. September einstellen werden. Wenn dieser Tag kommt, wird der Einzelspieler und Multiplayer von Marvel's Avengers immer noch spielbar sein, aber die Tatsache, dass es aus den digitalen Läden entfernt wird, macht es absolut klar, dass wir danach nicht die kleinsten Änderungen erwarten sollten.

Zumindest ist es faszinierend, dass sich der Reveal-Trailer des Spiels in gewisser Weise schließt, also beenden wir unsere Berichterstattung über Marvel's Avengers so, wie sie begonnen hat.