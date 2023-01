Invincible Staffel 2 kommt Ende 2023... mehr oder weniger

Wie versprochen, hat Prime Video anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Invincible-Comics den ersten Teaser für die zweite Staffel der animierten Adaption veröffentlicht. Der Teaser-Trailer ist zugegebenermaßen mehr als alles andere eine Erklärung auf der Nase, wann die Staffel debütieren wird, da es nicht so aussieht, als ob echtes Material aus der neuen Staffel gezeigt wurde - vielmehr sind wir darüber informiert, was Mark Grayson / Invincible in der langen Wartezeit seit der ersten Staffel gemacht hat.

Wann Invincible Season 2 tatsächlich ankommen wird, wird irgendwann innerhalb von " Ende 2023 " sein, wie der Trailer feststellt, obwohl dieser Ankündigung auch ein "mehr von weniger" -Haftungsausschluss hinzugefügt wurde, der nur noch mehr Fragen aufwirft.

So oder so, schaut euch unbedingt den Teaser-Trailer unten an, um einen Blick auf ein weiteres dämliches unbesiegbares Geplänkel zwischen dem Titelcharakter von Steven Yeun und Seth Rogens Allen the Alien zu werfen.