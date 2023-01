Feargus Urquhart will ein weiteres Fallout-Spiel machen

HQ

Feargus Urquhart ist eine der Schlüsselpersonen hinter dem Fallout-Franchise und war ab 1997 Division Director des Originalspiels und wurde zum Designer und Produzenten für Fallout 2 befördert, das 1998 veröffentlicht wurde. Danach kaufte Bethesda die Rechte an der Serie, und Urquhart war Mitbegründer von Obsidian Entertainment - das 2010 die Möglichkeit bekam, mit Fallout: New Vegas erneut zur Serie zurückzukehren.

Heute besitzt Microsoft sowohl Bethesda als auch Obsidian Entertainment, und viele Fans haben darum gebeten, dass Obsidian die Chance bekommen sollte, ein weiteres Fallout-Spiel zu machen, was nicht verwunderlich ist, wenn man bedenkt, wie großartig New Vegas war. Aber ist Urquhart überhaupt interessiert?

Als Gamepressure.com die Gelegenheit bekamen, mit ihm über seine Reise mit Fallout zu sprechen, fragten sie auch, ob Obsidian Entertainment daran interessiert wäre, in das radioaktive Ödland zurückzukehren. Urquhart antwortete:

"Wir arbeiten gerade nicht daran, unser Teller ist ziemlich voll mit Avowed, Grounded und Outer Worlds 2. Ich weiß nicht, wann wir anfangen werden, über neue Spiele zu sprechen, vielleicht gegen Ende nächsten Jahres. Wir müssen nur sehen, was los ist. Das ist der beste Weg, es zu sagen. Es gibt nichts in den Plänen, nichts auf dem Stück Papier, das das sagt. Aber ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe. Ich würde gerne noch einen Fallout machen, bevor ich in Rente gehe. Ich weiß nicht, wann das ist, ich habe kein Datum für meinen Ruhestand. Es ist lustig - man kann sagen, ich bin schon 52 oder erst 52. Es ist eines dieser beiden, je nach Tag. Meine Hoffnung ist, dass das passieren wird, aber wir müssen abwarten und sehen."

Es sollte darauf hingewiesen werden, dass "nächstes Jahr" tatsächlich dieses Jahr ist, da der Redakteur des Outlets darauf hinweist, dass das Interview Ende 2022 geführt wurde. Würdest du gerne sehen, dass der ursprüngliche Schöpfer von Fallout ein weiteres Spiel in der Serie macht?