Holen Sie sich Rayman Raving Rabbids kostenlos für eine begrenzte Zeit

Um das Jahr des Kaninchens zu feiern, hat Ubisoft Rayman Raving Rabbids für eine begrenzte Zeit kostenlos in seinem Webstore zur Verfügung gestellt.

Ab sofort bis zum 1. Februar könnt ihr euch das klassische Rayman-Abenteuer sichern, das uns die mittlerweile weithin anerkannten Rabbids vorgestellt hat.

Es ist ein großartiger Titel für diejenigen, die die lauten verschwommenen Kreaturen lieben und diejenigen, die sie verachten, da die Rabbids als Antagonisten dieses ikonischen Abenteuer- und Partyspiels von 2006 erscheinen.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope, das neueste Spiel mit den Rabbids, galt als Verkaufsausfall für Ubisoft. Dennoch scheint dies nicht so zu sein, als würde es die wahnsinnigen weißen Kaninchen davon abhalten, unsere Bildschirme zu schmücken, da sie sich in der Vergangenheit als mehr als profitable IP erwiesen haben.