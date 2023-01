Jason Momoa neckt aufregende Neuigkeiten aus dem DC-Universum

HQ

Dwayne Johnsons Zukunft als Black Adam ist sehr fraglich, Henry Cavill ist als Superman raus, Ezra Miller scheint als The Flash zu bleiben, aber was die anderen führenden Stars des aktuellen DC Extended Universe betrifft, gibt es noch viele Fragen zu beantworten.

Es sieht so aus, als ob Jason Momoa zumindest versteht, wo seine Zukunft im DC-Universum liegt, da ein aktuelles Video (danke, DCverso) den Schauspieler mit einem riesigen Grinsen im Gesicht aus einem schicken Haus verlassen hat und sagt:

"Ich habe einige wirklich gute Neuigkeiten bekommen, großartige Neuigkeiten mit Warner Bros., erstaunlich. Ich wünschte, ich könnte es Ihnen sagen, aber hier ist es... Peter [Safran] Ich liebe dich. James [Gunn] Ich liebe dich. David [Zaslav]... [zittert unkontrolliert, bevor er einen Kuss bläst]. In die Zukunft, in die Zukunft."

Wir warten immer noch darauf, zu hören, was mit Gal Gadot als Wonder Woman passieren wird, und ob sie zurückkehren wird, um den Charakter wieder zu spielen, und ebenso, wer Batmans Kutte anziehen wird, jetzt, da Matt Reeves anscheinend an einem ganzen Batverse arbeitet, das auf dem eigenständigen Film von 2022 basiert.