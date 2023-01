Dungeons & Dragons veröffentlichen OGL 1.2, Fans sind immer noch nicht glücklich

HQ

Wizards of the Coast hat nach den umstrittenen vorgeschlagenen Änderungen seiner Open Game License für Dungeons & Dragons einen neuen Entwurf der OGL vorgeschlagen.

Version 1.2 ist nicht wie ein Bleiballon wie OGL 1.1 untergegangen, aber die Fans sind immer noch nicht glücklich mit den Änderungen. Wizards of the Coast versucht immer noch, die ursprüngliche OGL - die es den Entwicklern im Wesentlichen ermöglichte, Inhalte mit dem Dungeons & Dragons-System zu erstellen - nutzlos zu machen und sich vollständig auf eine neue Open Game License zu konzentrieren.

Außerdem werden Wizards in 1.2 immer noch das letzte Wort darüber haben, was veröffentlicht wird und was nicht. Das Unternehmen hat gesagt, dass es verhindern will, dass hasserfüllte Inhalte mit Dungeons & Dragons verbunden sind, aber viele Schöpfer haben argumentiert, dass dies nie wirklich ein Problem war.

Wizards of the Coast haben gesagt, dass dies immer noch nur ein Entwurf ist, aber es scheint, dass der neue OGL viele Versionen durchlaufen wird, bevor die Fans zufrieden sind. Oder, wissen Sie, Wizards of the Coast könnte diesen ganzen Prozess einfach aufgeben und die Wärme von ihrem Rücken bekommen.