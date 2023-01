Die nächsten beiden Helden von Overwatch 2 werden unterstützt

HQ

Wenn du jetzt in Overwatch 2 laden würdest, würdest du wahrscheinlich keinen Support wählen wollen. Von DPS-Spielern, die dich entflammen, weil du nicht geheilt hast, bis hin zu deinen Mitstreitern, die entscheiden, dass das Team in diesem Spiel eine schadensfokussierte Moira braucht, wirst du nicht die beste Zeit haben.

Das ist etwas, was Blizzard beheben will. In einem Interview mit NME hat Aaron Keller, Game Director von Overwatch 2, bestätigt, dass die nächsten beiden Helden des Spiels Support sein werden. "Wir konzentrieren uns im Moment wirklich auf Unterstützung", sagte er. "Die nächsten beiden Helden, die wir veröffentlichen werden, sind Support-Helden. Sie bringen einige Dinge in das Spiel, die wir noch nie zuvor gesehen haben - einige neue Mechaniken und wirklich aufregende Möglichkeiten, mit dem eigenen Team zu interagieren."

Es wird interessant sein, die Mechanik zu sehen, über die Keller eindeutig gehypt wird, da es nur so viele Möglichkeiten gibt, wie Sie die Heilung Ihres Teams zu einer interessanten Sache machen können. Keller versprach auch, dass es 2023 auch neue Karten und Events für Overwatch 2 geben wird.

Bisher haben viele Fans die Overwatch 2-Events kritisiert, denn obwohl sie einige interessante Spielmodi wie Battle for Olympus mitbringen, reicht die Preisgestaltung ihrer vorgestellten Skins und der Mangel an Belohnungen immer noch aus, um viele abzuschrecken.