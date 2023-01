Konzeptbilder des unangekündigten Krafton-Projekts durchgesickert

Seit ein erster Trailer im September erschienen ist, haben wir keine Neuigkeiten über Kraftons mysteriöses, aber verlockendes geheimes Projekt erhalten.

Bis heute wussten wir nur, was wir im Trailer gesehen hatten und die spärlichen Informationen, die damals herauskamen: dass es ein Actionspiel sein würde, das mit der Unreal Engine 5 entwickelt wurde, basierend auf den koreanischen Fantasy-Romanen The Bird That Drinks Tears, und dass es von Team Windless entwickelt wird.

Aber jetzt, dank des Reddit-Forums , konnten wir uns einige Konzeptskizzen ansehen, die aus dem Spiel stammen sollen... Der Hinweis, sie mit dem Vogel, der Tränen trinkt, in Verbindung zu bringen, ist die Architektur, die der der Tempel von Angkor Wat ähnelt, und die Modellierung des Schwertes, das von der Figur getragen wird, die in einigen von ihnen erscheint, um die Größe der Gebäude oder Objekte auf dem Bildschirm zu relativieren.

Der Vogel, der Tränen trinkt (vorläufiger Name) bleibt eines der größten Geheimnisse der Ankündigungen für 2022, aber hoffentlich werden wir im neuen Jahr mehr Neuigkeiten haben, obwohl Krafton immer noch schweigt. In der Zwischenzeit ist hier der erste Trailer, den ihr euch unten ansehen könnt.