Cult of the Lamb: Relikte des Alten Glaubens kommen Anfang 2023

HQ

Cult of the Lamb hat den Titel für sein erstes großes Content-Update enthüllt. Relics of the Old Faith erscheint Anfang 2023 und wird bedeutende Ergänzungen aufweisen.

Wir wussten bereits, dass dieses Jahr einige zusätzliche Inhalte zu Cult of the Lamb kommen würden, aber jetzt haben wir ein bisschen mehr Informationen darüber, was kommt. Zuvor wurde angekündigt, dass neue Spezialangriffe auf die Waffen des Spiels zukommen würden.

Jetzt wissen wir, dass wir diese zusätzlichen Kampfoptionen sowie neue Dungeons und einige Endgame-Inhalte erhalten. Es gibt auch das Versprechen von Geheimnissen in Cult of the Lamb, und natürlich wissen wir noch nicht, welche das sind.

Mit Versprechungen von signifikanter Tiefe und Wiederspielbarkeit, die mit Relics of the Old Faith hinzugefügt werden, scheint es, als ob dies ein guter Teil des Inhalts für Cult of the Lamb sein wird. Hoffentlich können wir bald ein festes Veröffentlichungsdatum für dieses Update bekommen.