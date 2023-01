Khosmium zielt darauf ab, an eSports-Turnieren in Spanien und Lateinamerika teilzunehmen

HQ

Das spanische Unternehmen mindiff Technology bereitet die Wettbewerbsszene auf sein kommendes Web3-basiertes Spiel Khosmium vor. Das Spiel ist ein Sponsor des jüngsten echten Fußballwettbewerbs geworden, der auf Twitch King's League unter dem Vorsitz des ehemaligen FC Barcelona-Spielers Gerard Piqué gestreamt wird.

Dank dieser Zusammenarbeit wird Khosmium an eSports-Turnieren sowohl in Spanien als auch in Lateinamerika teilnehmen.



Khosmium zielt darauf ab, die nächste Welle von Wettbewerbstiteln anzuführen und gleichzeitig seine einzigartige Vision von Web3 einzuführen, das im Hedera-Netzwerk operiert und von Unternehmen wie Google, IBM, LG Electronics und Ubisoft unterstützt wird. Die offene Beta von Khosmium ist noch für Q2 2023 geplant, während eine Alpha-Version des Spiels vor Ende März verfügbar sein wird. Darüber hinaus erhalten Spieler, die es in diesem frühen Stadium ausprobieren möchten, ein eingeschränktes Aussehen und Gefühl (verbunden mit einem NFT, wir verstehen), das in Zukunft nicht verfügbar sein wird.