DC's Blue Beetle feiert im August Premiere

Während das Wochenende uns nicht viele Trailer gab, auf die wir uns freuen konnten, gab es ein paar interessante Bilder, die von Produktionsfirmen auf der ganzen Welt geteilt wurden. Dazu gehörten Warner Bros. und DC, die den Blue Beetle jetzt gehänselt und sogar angekündigt haben, wann er tatsächlich auf der ganzen Welt Premiere feiern wird.

Wie in einem Tweet erwähnt, wird der Film, in dem Cobra Kais Xolo Maridueña die Hauptrolle spielt, am 18. August 2023 in die Kinos kommen, und während wir noch auf einen Trailer warten, können Sie sich das Teaser-Bild unten ansehen, um einen Blick auf den ikonischen Skarabäus zu werfen.