The Witcher Remake erscheint nach The Witcher 4

CD Projekt schießt wirklich nach den Sternen. Die jüngsten Ankündigungen einer komplett neuen The Witcher-Trilogie, einer Cyberpunk 2077-Fortsetzung, eines Remakes des ersten The Witcher und eines Spin-offs, das in der Fantasy-Welt von The Witcher basiert, aber von Molasses Flood entwickelt wurde, bedeutet, dass das polnische Unternehmen für einige Zeit sehr, sehr beschäftigt sein wird.

Aber wann werden diese Spiele debütieren? Nun, das wurde noch nicht genau angesprochen, da viele noch Jahre entfernt sind und sehr früh in ihrer Entwicklung, aber was wir dank eines kürzlichen finanziellen Anrufs wissen, ist, dass das Remake nach The Witcher 4 kommen wird.

"Was das Remake angeht und wann es herauskommen wird - es wird nach Polaris [dem Codenamen für The Witcher 4] kommen, was eine Folge davon ist, wie wir dieses Projekt sehen", sagte Adam Kiciński, CEO von CD Projekt. Das Remake wird weitgehend auf Technologien basieren, die in Polaris verwendet werden, so dass die Entwicklung parallel zu Polaris fortgesetzt wird, aber sobald Polaris gestartet ist, werden seine Basistechnologien für die teilweise Wiederverwendung im Remake bereit sein. "

Sie fragen sich vielleicht, wo der von Molasses Flood entwickelte Titel bleibt, Kiciński ging auch darauf ein und erklärte: "Aber wir sagen nicht, ob Sirius [der Codename für den Molasses Flood-Titel] vor oder nach Polaris kommen wird - nur, dass diese drei Witcher-Spiele die ersten Spiele sein werden, die wir in unserer Pipeline veröffentlichen werden; das ist alles, was ich im Moment sagen kann."

Die Cyberpunk-Fortsetzung wird wahrscheinlich noch weiter unten sein, da im selben Aufruf festgestellt wurde, dass die Entwicklung nach der Erweiterung von The Phantom Liberty im Jahr 2023 beginnen wird.