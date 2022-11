Atomic Heart wird für den 21. Februar bestätigt

HQ

Erst kürzlich kursierte ein Bericht , der enthüllte, dass Atomic Heart im Februar ankommen würde, am 21., um genau zu sein. Das war zu diesem Zeitpunkt ein inoffizielles Datum, da Entwickler Mundfish und Publisher Focus Entertainment noch keine richtige Ankündigung über das Datum gemacht hatten. Bis jetzt.

Denn in Form eines neuen Trailers, der etwas zusätzliches Gameplay zeigt, bestätigte es auch, dass Atomic Heart am 21. Februar auf PC, PlayStation und Xbox und am ersten Tag auch auf Game Pass erscheinen würde.