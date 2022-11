Freitag die 13. Serie Crystal Lake hat grünes Licht erhalten

HQ

Die Streaming-Plattform Peacock hat gerade grünes Licht für eine neue TV-Serie gegeben, Crystal Lake, die ein Prequel zu Freitag der 13. ist. Variety berichtet über die Neuigkeiten. Es gibt nicht viele Informationen über das Projekt selbst zum Zeitpunkt des Schreibens, aber es wird berichtet, dass Bryan Fuller, am besten bekannt für American Gods und die Star Trek-Serie Voyager, Deep Space Nine und Discovery, produziert und das Drehbuch von niemand anderem als Victor Miller, dem Autor des ersten Freitag den 13. wo alles begann.

Ein frühes Gerücht besagte, dass sich die Rechte nur auf den ersten Film erstreckten, aber keine seiner Fortsetzungen, aber dies wurde jetzt dementiert. Das bedeutet, dass Jason Voorhees sein volles Potenzial ausschöpfen wird und Bryan Fuller ist äußerst positiv und sagt folgendes über Crystal Lake:

"Ich entdeckte 'Friday the 13th' auf den Seiten des Famous Monsters Magazins, als ich 10 Jahre alt war, und seitdem denke ich über diese Geschichte nach. Wenn es um Horror geht, legt A24 die Messlatte höher und geht an die Grenzen und ich bin begeistert, das Campgelände von Crystal Lake unter ihrem Banner zu erkunden. Und Susan Rovner ist einfach die Beste in dem, was sie tut. Es ist eine Freude und eine Ehre, wieder mit ihr zusammenzuarbeiten."

Da die Serie gerade grünes Licht erhalten hat, sind noch keine Details zum Premierentermin bekannt.