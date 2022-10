Neuer Bericht besagt, dass Hellena Taylor mehr als die angeblichen 4000 Dollar für Bayonetta 3 angeboten wurde

HQ

In der Kontroverse um Bayonetta 3 und Hellena Taylor geht es richtig heiß her. Nachdem die Synchronsprecherin (bekannt dafür, dass sie der ikonischen Hexe im Original und in der Fortsetzung ihre Stimme leiht) die Fans aufforderte, den Titel zu boykottieren , da PlatinumGames ihr angeblich nur 4000 Dollar für ihre Rolle in Bayonetta 3 angeboten hatte, hat ein neuer Bericht von Bloombergs Jason Schreier vorgeschlagen, dass dies nicht ganz korrekt war.

Der Bericht besagt, dass Taylor tatsächlich zwischen 3000 und 4000 US-Dollar pro Aufnahmesitzung angeboten wurde, wobei etwa fünf Aufnahmesitzungen zu absolvieren waren, was bedeutet, dass der japanische Entwickler tatsächlich versucht hätte, dem Synchronsprecher mindestens 15.000 US-Dollar zu zahlen, um in die Rolle zurückzukehren. Es wird darauf hingewiesen, dass dies eine "signifikante Erhöhung" dessen gewesen wäre, was Taylor für Bayonetta 2 bezahlt wurde.

Es wird auch hinzugefügt, dass Taylor dieses Angebot ablehnte und stattdessen eine sechsstellige Summe mit Restbeträgen verlangte, was PlatinumGames letztendlich dazu veranlasste, sich woanders umzusehen und stattdessen Jennifer Hale einzustellen.

Taylor hat in einer Erklärung gegenüber Bloomberg gesagt, dass dieser Bericht eine "absolute Lüge" sei und dass sie immer noch zu allem stehe, was sie zuvor in der Reihe von Twitter-Videos gesagt habe.

Dies alles geschieht, nachdem die aktuelle Stimme von Bayonetta, Hale, eine Erklärung auf Twitter veröffentlicht hat, in der sie die Situation vorsichtig berührt.