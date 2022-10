Nimm es im nächsten Abenteuer mit dem Herold der Flammen in Sea of Thieves auf

HQ

Rare hat angekündigt, wann das nächste Abenteuer von Sea of Thieves debütieren wird, und sogar einen Einblick in das Angebot gegeben. Im Anschluss an frühere Abenteuer, die sich um den ruchlosen Captain Flameheart drehten (den die Spieler vor einiger Zeit besiegt haben), wird dieses, bekannt als Herold der Flamme, Piraten sehen, die sich mit Loyalisten des besiegten Kapitäns auseinandersetzen müssen, die ihn wiederbeleben wollen.

Zu diesem Zweck heißt es in einer Pressemitteilung, dass Piraten Stitcher Jim jagen werden, einen Bösewicht, der seit dem Ende der Heart of Fire Tall Tale verschwunden ist. Von hier aus müssen die Spieler feststellen, wo Jims Loyalität liegt, bevor sie sich einer "unvermeidlichen Konfrontation" zwischen den Loyalisten von Flameheart und den Verbündeten des Piratenlords stellen.

Um eine Vorstellung von der Geschichte zu bekommen, die in dieses Abenteuer einfließt, schauen Sie sich unbedingt den filmischen Trailer unten an, und wann Sie dieses Abenteuer erleben können, ist dieses Datum der 27. Oktober.