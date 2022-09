Der letzte Alchemist zeigt uns eine Neuinterpretation der Entstehung der modernen Wissenschaft

HQ

Es gibt sicherlich viele Farm- und Simulationsspiele, aber nur wenige so neugierig, gewagt und mit der Hintergrundgeschichte, die The Last Alchemist bieten wird, wenn es Anfang nächsten Jahres pre-access auf Steam herauskommt. Während der letzten Gamescom hatten wir das Vergnügen, den Creative Director, William Besnard, zu interviewen, um mit uns über seine Motivationen und einige Kuriositäten innerhalb des Gameplays zu sprechen, die ihr unten sehen könnt.

In Vile Monach wollen sie, dass das Abenteuer Spaß macht, ja, aber sie wollen auch, dass die Geschichte uns dazu bringt, über die Fortschritte nachzudenken, die von denen gemacht wurden, die vor uns kamen. Deshalb ist es wichtig, zu gestalten, wo und wann das Abenteuer beginnt, das den Weg von Mystik, Alchemie und dem Mittelalter zu Licht, Logik und Wissenschaft erzählt.

"Während der Zeit des Dreißigjährigen Krieges in Europa wurden Alchemisten von den religiösen Mächten und Königen der Zeit verfolgt und ihre Praktiken und Fortschritte in Gefahr gebracht. Das Ziel des Spielers wird es sein, diese Praktiken an einem sicheren Ort durchzuführen und die Alchemie (wie sie zur Wissenschaft wird) wieder zu ihrem Ruhm zu bringen."

Dieser sichere Ort wird speziell Switzerland sein, wo wir in einem Herrenhaus in den Bergen eine Basis in einem alten Observatorium errichten und die Ressourcen sammeln, um alle Arten von Instrumenten und Maschinen zu bauen und zu betreiben, dank der Hilfe einiger neugieriger Wesen, der Agari , intelligente pilzförmige Wesen, die dir bei der Mission helfen werden. Aber sie sind in der Tat sehr intelligent, und ihre unterschiedliche Vision des Lebens wird den Alchemisten dazu bringen, neue Experimente durchzuführen und die Alchemie-Rätsel zu lösen, ein weiteres der zentralen Elemente des Spiels.

"Die Art und Weise, wie wir Alchemie und Rätsel im Spiel behandelt haben, ist, dass alle Objekte aus Essenzen bestehen, die wie Tetris-Teile sind, die miteinander verbunden sind, und mit diesen Teilen können Sie sie aufteilen oder neu kombinieren, um neue zu erstellen, um neue Effekte basierend auf ihrem Typ zu erhalten. Sie können sehr schädliche Effekte erzeugen, aber auch sehr nützliche Effekte für andere Kreaturen und viele Effekte wie beschleunigtes Wachstum und Explosionen. Es gibt viel zu tun."

Wie bereits erwähnt, wird The Last Alchemist ab Anfang 2023 im Early Access über Steam verfügbar sein.