Über 100 Arcade-Klassiker kommen in Atari 50: The Anniversary Celebration an

Zusammenstellungen klassischer Titel sind an der Tagesordnung. Von Zeit zu Zeit gibt es Sammelbände von Sega Mega Drive-Spielen, Ataris eigenen Spielen und in jüngster Zeit Anthologien bestimmter Serien wie Ninja Turtles: The Cowabunga Collection (und vielleicht bald Tiny Toons). Aber jetzt bringen wir Ihnen etwas Älteres, aber in gewisser Weise viel Größeres.

Eine neue Kollektion von Atari-Klassikern wurde angekündigt, um das 50-jährige Bestehen des Unternehmens zu feiern, eines der Exponenten der ersten Ära der Videospiele (und in gewisser Weise der Architekt einer der größten Krisen der Branche in ihrer Geschichte). Atari 50: The Anniversary Celebration enthält 104 Spiele von allen Konsolenmodellen, und der Trailer kann unten gesehen werden.

Die vollständige Liste der Spiele wurde dank einer Verkaufsseite gefiltert, und wir kennen bereits alle Spiele, die in der Sammlung enthalten sind. Sie können sie alle unten sehen, falls es sich lohnt, sie in die Hände zu bekommen und einige der Klassiker der Vergangenheit noch einmal zu erleben.

Liste der Spiele, die in Atari 50: The Anniversary Celebration enthalten sind

Atari Spielhalle



Akka Arrh



Asteroiden



Asteroiden Deluxe



Schwarze Witwe



Ausbruch



Tausendfüßler



Mantel & Dolch



Kristallschlösser



Feuerwehrauto



Food Fight



Gravitar



Ich, Roboter



Befreier



Mondland



Große Verwüstung



Labyrinth-Eindringlinge



Tausendfüßler



Raketenkommando



Stinken



Quant



Weltraum-Duell



Sprint 8



Super Ausbruch



Sturm



Kriegsherren



Atari neu interpretiert



Spukhäuser



Neo Ausbruch



Quadratank



Swordquest: AirWorld



VCTR-SCTR



Yars' Revenge verbessert



Atari 800



Bounty Bob schlägt zurück!



Höhlen des Mars



Food Fight



Bergmann 2049er



Atari 2600



3-D Tic-Tac-Toe



Abenteuer



Luft-See-Schlacht



Asteroiden



Grundlegende Mathematik



Ausbruch



Canyon Bomber



Tausendfüßler



Kämpfen



Kampf Zwei



Kristallschlösser



Dunkle Kammern



Dämonen zu Diamanten



Dodge 'Em



Tödlicher Lauf



Gravitar



Spukhaus



Tausendfüßler



Bergmann 2049er



Raketenkommando



Ächten



Quadrun



Rennen 500



RealSports Baseball



RealSports Basketball



RealSports Boxen



RealSports Fußball



RealSports Fußball



RealSports Tennis



RealSports Volleyball



Saboteur



Geheime Quest



Solaris



Super Ausbruch



Umgeben



Swordquest: Erdwelt



Swordquest: Feuerwelt



Swordquest: Wasserwelt



Kriegsherren



Yars' Rache



Atari 5200



Bounty Bob schlägt zurück!



Tausendfüßler



Raketenkommando



Star Raiders (+ Erweiterte Version)



Super Ausbruch



Atari 7800



Asteroiden



Korbkampf



Tausendfüßler



Dunkle Kammern



Tödlicher Lauf



Ninja Golf



Schrottplatz Hund



Atari Handheld



Berühren Sie mich



Atari Jaguar



Atari Karts



Club-Fahrt



Cybermorph



Evolution Dino Dudes



Kämpfe ums Leben



Raketenkommando 3D



Ruiner Flipper



Sturm 2000



Trevor McFur in der Halbmondgalaxie



Atari Luchs



Korbkampf



Malibu Bikini Volleyball



Schrottplatz Hund



Super Asteroids & Missile Kommando



Turbo Sub



Warbirds



Im Moment haben wir kein definitives Veröffentlichungsdatum für Atari 50: The Anniversary Celebration, aber es ist geplant, irgendwann im Winter 2022 zu veröffentlichen. Das heißt, zwischen Dezember dieses Jahres und März 2023.