Onimusha Anime-Serie unter der Regie von Takashi Miike für Netflix angekündigt

Onimusha ist zurück, diesmal in Form einer Anime-Serie. Letztes Wochenende war das große Netflix-Event, um seine Projekte und Veröffentlichungen für die neue Serienstaffel, bekannt als TUDUM, zu präsentieren. Und unter all den Veröffentlichungen erregte eine neue Adaption von Capcoms klassischer Dämonenkiller-Serie unsere Aufmerksamkeit. Dieses Projekt (die erste Adaption der Spieleserie außerhalb des Konsolenbereichs) wird von keinem Geringeren als dem gefeierten japanischen Filmregisseur Takashi Miike geleitet.

Miike erlangte internationalen Ruhm für gewalttätige Erwachsenenfilme wie Ichi the Killer und 13 Assassins, führte aber auch Regie bei Animationsprojekten wie Adaptionen von Sword of the Immortal, Ace Attorney, JoJo's Bizarre Adventure und The Mole Song. Zu Miike als Regisseur der Serie gesellen sich Shinya Sugai, Regisseur des Dragon's Dogma-Anime.

Obwohl die Serie nicht direkt mit einem der Titel der Serie in Verbindung zu stehen scheint, werden sie die Tradition fortsetzen, ihren Protagonisten auf einen berühmten Filmschauspieler zu stützen. In diesem Fall ist der Protagonist Musashi Miyamoto, ein legendärer Schwertkämpfer in der japanischen Geschichte, und die Version von Musashi basiert auf dem Auftritt des Schauspielers Toshiro Mifune, Star einiger der besten Filme von AKira Kurosawa wie Rashomon, Die sieben Samurai und Yojimbo.

Obwohl es im Moment kein bestätigtes Veröffentlichungsdatum gibt, wissen wir, dass sich die Serie bereits in voller Entwicklung befindet und exklusiv für die Netflix-Plattform sein wird.