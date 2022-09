Tunic nutzt die einzigartigen Funktionen von PlayStation 5, um das Gameplay zu verbessern

HQ

Tunic war bisher eines der besten Indie-Erlebnisse im Jahr 2022, und bald werden mehr Spieler in der Lage sein, sich den Abenteuern des kleinen verwegenen Fuchses mit PS4- und PS5-Versionen anzuschließen, die am 27. September erscheinen, wie uns der Schöpfer des Spiels, Andrew Shouldice, in einem Interview auf der Gamescom erzählt.

Insbesondere hob Shouldice hervor, dass sie mit PlayStation 5 mit Tunic noch einen Schritt weiter gehen konnten, indem sie eine der einzigartigen Funktionen der Konsole, die Spielhilfe, nutzten und sie in Tunic integrierten.

"Die Spielhilfe ist eine brandneue PS5-Funktion, mit der wir jederzeit Unterstützung aktivieren können, die Ihnen hilft, Sammlerstücke zu finden oder bestimmte Teile der Geschichte zu durchlaufen. Und Tunic ist ein Spiel voller Geheimnisse und Sammlerstücke in Form von Seiten, die in einer unbekannten Sprache geschrieben sind, die der Fuchs sammelt und wo es Hinweise, Karten und so weiter gibt. Wenn diese Seiten also eine Erweiterung des Spiels sind, ist die PS5-Hilfe in dieser Funktion einen Schritt weiter."

"Wir haben festgestellt, dass, wenn Leute über das Spiel sprechen und um Hilfe bitten, es andere Leute gibt, die sagen: 'Hey, schau dir die Seite so und so an', oder 'Hast du versucht, dich in letzter Zeit in diesem Bereich umzusehen', und sie bringen sie in die richtige Richtung, genau wie die Spielhilfe."

Und obwohl er es im Video nicht erwähnt, sind wir sicher, dass Andrew auch von der neu angekündigten Nintendo Switch-Version von Tunic begeistert ist, die für den gleichen Tag wie die Sony-Versionen, den 27. September, geplant ist.