Krafton enthüllt ein namenloses Geheimprojekt mit einem spektakulären Trailer

Auch wenn die Tokyo Game Show offiziell vorbei ist, gibt es viele Titel, die noch nicht reif genug sind, um auf den großen Gameshows offiziell vorgestellt zu werden. Aber nachdem ich den erstaunlichen Trailer unten gesehen habe, wünschte ich, wir hätten mehr Details über das geheime Projekt des Publishers Krafton.

Immer noch ohne einen definitiven Namen und mit kleinen Details, die ResetEra-Benutzer hier und da gerettet haben, wird das Spiel (das sich in der Entwicklung mit der Unreal Engine 5 befindet) ein Open-World-Titel sein, der auf der koreanischen Dark-Fantasy-Romanreihe "The Bird That Drinks Tears basiert. ", die sich auf die östliche polytheistische Mythologie stützt, um ihr Universum zu erschaffen. Tatsächlich lautet der Titel des Trailers "The Nhaga Eater" und bezieht sich auf den Protagonisten des Buches Kagan Draca. Nagas sind schlangenartige Wesen aus der hinduistischen Mythologie, die oft als Statuen vor den Toren von Tempeln zu finden sind, wie zum Beispiel im Angkor Wat Grabkomplex in Kambodscha.

Im Moment sind keine weiteren Details bekannt, aber wir werden mit Interesse zukünftige Ankündigungen zu diesem neuen Projekt von Team Windless und Krafton verfolgen.