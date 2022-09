Isonzo verbessert sich mit Treue und Realismus von Tannenberg und Verdun

HQ

Nachdem sie den Schrecken der Schützengräben von Tannenberg und Verdun erlebt haben, sind nun die Soldaten an der italienischen Front in Isonzo an der Reihe, die am 13. September für PlayStation, Xbox und PC veröffentlicht wurde. Blackmill Games wollte mit diesem neuen Shooter aus dem Ersten Weltkrieg in Sachen Realismus und Gameplay noch einen Schritt weiter gehen und wir hatten die Gelegenheit, seinen Regisseur und Studiogründer Jos Hoebe in einem Interview auf der Gamescom 2022 in Köln dazu zu befragen, das ihr unten sehen könnt.

Isonzo ist der nächste Schritt in den historischen Shootern des Studios und Blackmill hat bereits einige Jahre Erfahrung in diesem Genre gesammelt. Jos Hoebe hatte Folgendes darüber zu sagen, wie Isonzo das Erlebnis im Vergleich zu den vorherigen Spielen des Studios verbessert hat.

"Natürlich wollten wir hier vieles verbessern. Tatsächlich haben wir in Isonzo fast alle Spezifikationen verbessert: Grafik, die Schießmechanik, das Gameplay ist jetzt viel immersiver, ebenso wie die Art und Weise, wie Sie mit anderen Spielern interagieren, Dinge bauen oder Dinge mit dem Mörser zerstören. Es ist ein viel vollständigeres und tieferes Spiel als die vorherigen."

Der Realismus der italienischen Landschaften, mit den Dolomiten im Hintergrund, ist eine radikale Abkehr von den Ebenen und Hügeln von Verdun oder den Wäldern von Tannenberg. Und dieses Element der Vertikalität der Landschaft hat auch die Art und Weise verändert, wie wir kämpfen.

"Das Herz des Spiels basiert auf der Landschaft der Dolomiten, mit diesen Schnitten mit Hunderten von Metern von Tropfen und Gletscherspalten, die man überqueren muss, um voranzukommen. Dies ist eine neue Herausforderung, die wir auf anderen Karten nicht hatten. Und die Traumlandschaft, die wunderschön ist, aber gleichzeitig ein Ort des heftigen Kampfes. Es gibt einen großen Kontrast zwischen der Schönheit der Natur und dem Krieg selbst."

Isonzo ist jetzt auf allen Plattformen verfügbar, und Blackmill Games hat auch seine Roadmap für das Hinzufügen von Inhalten zum Spiel in Form von drei kostenlosen Erweiterungen und verschiedenen kostenpflichtigen Add-On-DLCs veröffentlicht. Wenn Sie daran interessiert sind, Isonzo auszuprobieren, können Sie hier unsere Rezension des Spiels lesen.