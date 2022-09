Guilty Gear: Strive und BlazBlue: Cross Tag Battle kommen in den Game Pass

Baiken, eine neue Arena und der Combo-Mode erweitern Guilty Gear: Strive noch diese Woche

am 25. Januar 2022 um 07:11 NEWS. Von Stefan Briesenick

Am 28. Januar gelangen neue Inhalte in das Anime-Beat-'em-Up Guilty Gear: Strive. Entwickler Arc System Works wird an diesem Datum den nächsten DLC-Charakter Baiken,...