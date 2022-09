Tales of Symphonia Remastered bekommt einen Ankündigungstrailer

Da letzte Woche so viel passiert ist (alle drei großen Konsolenhersteller hatten ein Event mit vielen Ankündigungen gestreamt), haben wir völlig vergessen, euch zu sagen, dass Bandai Namco Tales of Symphonia Remastered enthüllt hat. Der Name sagt Ihnen ziemlich genau, was das ist; eine remasterte Version des hochgelobten GameCube J-RPG Tales of Symphonia.

Summer Nguyen, Brand Manager bei Bandai Namco Entertainment America, erklärt, warum dieser klassische Titel die Remaster-Behandlung erhält:

"Unser Ziel mit Tales of Symphonia Remastered ist es, diesen beliebten Eintrag in der Serie einer ganz neuen Generation von Fans vorzustellen. Unser Ziel ist es, ein Erlebnis zu bieten, das dem Original treu bleibt und dennoch ein ganz neues Publikum von Spielern mit Verbesserungen anspricht, die das Spiel visuell aktualisieren und neue Gameplay-Verbesserungen hinzufügen."

Tales of Symphonia Remastered erscheint Anfang nächsten Jahres für Playstation 4, Switch und Xbox One. Schaut euch den Ankündigungstrailer unten an.