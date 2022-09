Horizon Call of the Mountain steigert sich auf Twitter mit neuem Video für Hype

HQ

Horizon: Zero Dawn war 2017 ein großartiges Spiel, und dieses Jahr haben wir eine Fortsetzung Horizon Forbidden West bekommen. Aber es kommt noch mehr, denn in Zukunft veröffentlichen Guerrilla Games und Firesprite Studios ein PSVR 2-Spiel Horizon Call of the Mountain.

Dieses VR-Spiel zeigte bereits im Juni etwas Gameplay, und jetzt denkt Guerrilla Games, dass es ein geeigneter Zeitpunkt ist, um mehr Hype zu sammeln.

Auf Twitter hat Guerrilla einen neuen Clip über das Gameplay veröffentlicht, und es sieht cool aus. Wir wissen immer noch nicht, wann das Spiel herauskommt, aber es kommt auf Playstation 5.