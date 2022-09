Erste Erweiterung für The One Ring wurde angekündigt

HQ

Es ist also endlich an der Zeit, dass das gefeierte Herr der Ringe-RPG The One Ring seine erste Erweiterung, Ruins of the Lost Realm, erhält. Ein tiefer Einblick in das westliche Land von Eriador zwischen den Misty Mountains und der Lunebank. Ein Ort, der von Geheimnissen, Abenteuern und alter Zauberei durchdrungen ist.

Das Buch enthält insgesamt drei Kapitel, die einen Überblick über die Region, narrative Elemente für den Spieler und historische Sehenswürdigkeiten geben sollen. Das Buch soll noch im Herbst dieses Jahres erscheinen. Also bleibt dran!

Habt ihr The One Ring gespielt und freut euch auf diese Erweiterung?