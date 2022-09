Kommen Sie und kritisieren Sie unser Fahren in You Suck at Parking auf der heutigen GR Live

HQ

Vor kurzem hat Happy Volcano sein dämliches Rennspiel You Suck at Parking auf den Markt gebracht, das den Fans einige bizarre und verrückte Herausforderungen bringt, die sich alle um... Versuch, ein Auto zu parken. Da das Spiel jetzt in freier Wildbahn ist und für alle verfügbar ist, haben wir beschlossen, dass es keinen besseren Zeitpunkt gibt, um zu sehen, was das Spiel zu bieten hat.

Und deshalb springt unsere eigene Rebeca zur üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ in eine Stunde You Suck at Parking. Sie können wie immer kommen und die Action verfolgen, indem Sie die GR Live-Homepage hier besuchen.