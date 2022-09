Call of Duty: Warzone Mobile wird Cross-Progression mit Warzone 2.0 und Modern Warfare II bieten

Wir wissen seit einiger Zeit, dass Activision an einer mobilen Iteration des äußerst beliebten Call of Duty: Warzone gearbeitet hat, aber im Rahmen des Call of Duty Next-Events hat das massive Spieleunternehmen eine Reihe von Details zu diesem Titel bekannt gegeben .

Call of Duty: Warzone Mobile wird ein Free-to-Play-Erlebnis sein, das 2023 auf Android- und iOS-Geräten erhältlich ist und ein Gameplay bietet, das 120 Spieler gleichzeitig unterstützt. Es wird dem PC- und Konsolenangebot von Call of Duty sehr ähnlich sein, da es Operatoren, die gleichen Waffen und ähnliche soziale Funktionen enthalten wird und tatsächlich so eng mit diesen Produkten verbunden sein wird, dass es den Cross-Progression mit Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone 2.0 teilen wird.

Um es jedoch einzigartig zu halten, wird das Spiel eine Vielzahl von mobilspezifischen Ereignissen und Wiedergabelisten und Anpassungsoptionen haben und nicht auf der Al Mazrah-Karte spielen, die Warzone 2.0 verwenden wird - sondern es wird Verdansk wieder zurückbringen, komplett mit all den Gebieten, die die Karte so beliebt gemacht haben.

Obwohl noch kein Veröffentlichungsdatum für Warzone Mobile angekündigt wurde, wurde uns mitgeteilt, dass Vorregistrierungen für das Spiel offen sind und dass Activision eine Reihe von Community-Meilensteinen anbietet.

Für fünf Millionen Vorregistrierungen für das Spiel wird das Dark Familiar Emblem freigeschaltet, ebenso wie das Flame Vinyl des Feindes. Für zehn Millionen wird der Prince of Hell X12 Blueprint verdient. Mit 15 Millionen wird der Archfiend M4 Blueprint abgehakt. Und bei 25 Millionen ist eine redigierte Belohnung vorhanden - das scheint ein Operator zu sein. Stellen Sie sicher, dass Sie sich anmelden, um diese Meilensteine zu erreichen.