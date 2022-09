Call of Duty: Warzone 2.0 startet im November

HQ

Im Rahmen des Call of Duty Next-Events hat Activision Call of Duty: Warzone 2.0 offiziell enthüllt und angekündigt, wie diese neue Version den äußerst beliebten Battle-Royale-Titel iterieren und erweitern wird.

Die größte Änderung mit Warzone 2.0, die am 16. November für PlayStation, Xbox und PC erscheinen wird, wird in einer brandneuen Karte namens Al Mazrah erscheinen. Dieser Wüstenort soll "eine ausgeprägte und vielfältige Geographie bieten, die noch nie zuvor in Call of Duty: Warzone erlebt wurde" und wurde "buchstäblich von Grund auf neu gebaut". Uns wird auch gesagt, dass wir ein riesiges Stadtgebiet, Küstenstädte, Depots, felsige Gipfel, unterirdische Zonen, Flüsse, Wüsten und industrielle Abschnitte erwarten sollen, alles als Teil dieser Karte - oh und Sie können über Land, Luft und Wasser erkunden (sei es schwimmend oder mit RHIB oder gepanzerten Patrouillenbooten). Zum Thema Fahrzeuge müssen Sie jetzt Reifen an Bodenfahrzeugen tanken und sogar aufblasen, wenn sie zu viel Schaden nehmen.

Ansonsten wird darauf hingewiesen, dass Warzone 2.0 eine Erweiterung des Call of Duty: Modern Warfare II-Universums sein wird und dass alle Verbesserungen, die Infinity Ward am Multiplayer in diesem Titel vorgenommen hat, ebenfalls hier zu finden sind.

HQ

Die Shop-Systeme werden ebenfalls geändert und verfügen nun über begrenzte Ausrüstung, tatsächlich käufliche Waffen (zusätzlich zu den vorhandenen Loadouts) und all dies sowie die üblichen Rückkäufe von Truppkameraden, Rüstungen, Killstreaks, Gasmasken und so weiter.

Kreise ändern sich auch ein gutes Stück und werden in Form von mehreren Kreisen auftreten, die im Laufe der Karte schrumpfen und zusammenkommen. Der Gulag befindet sich ebenfalls in der Schusslinie und wird jetzt ein 2v2-Kampf sein, oder Sie können entkommen, indem Sie den KI-Gegner des Gefängniswärters finden und töten und den Schlüssel an seinem Körper verwenden, um wieder in Al Mazrah zu gelangen.

Zum Thema KI-Gegner: In Al Mazrah werden Festungen von KI-Feinden verteidigt, was bedeutet, dass Sie sich ihnen stellen können, um eine Chance auf neue Beute zu erhalten, oder sie meiden können, um zu verhindern, dass Sie sich überwältigenden Chancen stellen.

Zu guter Letzt wird das Spiel neben Warzone 2.0, das Ricochet Anti-Cheat am ersten Tag unterstützt, auch einen neuen speziellen Extraktionsmodus namens DMZ beim Start unterstützen. Es ist noch nicht ganz klar, was das genau sein wird, aber Activision sagt: "Die Hauptprämisse besteht darin, deine eigene Erfahrung innerhalb des Kriegsgebiets zu wählen, sozial zu arbeiten, wenn du möchtest, und Ausrüstung zu sammeln, um sie in deinem Call of Duty: Warzone 2.0-Inventar zu behalten und von Spiel zu Spiel zu nutzen", bevor er hinzufügte: "Wir werden noch viel mehr über die Vielzahl neuer Herausforderungen zu erzählen haben. Kopfgelder, Gameplay-Features und mehr, wenn DMZ neben Call of Duty: Warzone 2.0 fällt."