Call of Duty bringt die Spiel-Engine in kommenden Veröffentlichungen auf ein neues Level

Bei der Call of Duty Next-Sonderveranstaltung von Activision in Los Angeles gab es eine Reihe wichtiger Ankündigungen in Bezug auf das Shooter-Franchise.

Aber vielleicht eine, die vielleicht unbemerkt geblieben ist, aber dennoch für die Zukunft der Serie jenseits von Modern Warfare II ziemlich relevant ist, ist, dass von nun an alle Call of Duty-Spiele die gleiche Spiel-Engine haben werden. Dies ist eine verfeinerte Version der Engine, die 2019 mit Modern Warfare debütierte, und die kombinierten Talente zahlreicher Studios.

Modern Warfare II verfügt über ein physikbasiertes Materialsystem, das Photogrammetrie der nächsten Generation ermöglicht, ein neues Quad-basiertes Hybrid-Streaming-System, neues PBR-Rendering sowohl über als auch unter der Wasseroberfläche, volumetrische Beleuchtung, 4K HDR und mehr sowie einen neuen Meilenstein für die GPU-Polygonzählung.

Es ist ein riesiger technischer Hype, den Infinity Ward zum Standard für das Franchise machen will, und umfasst auch neue Toolchains, verbesserte Bewegungssysteme und KI-Intelligenz.

Ricochet beim Start verbessert und aktiviert

Das Ricochet-Anti-Cheat-System wurde ständig verbessert und aktualisiert (und tatsächlich haben wir heute erfahren, dass eine halbe Million betrügerischer oder beleidigender Konten dank Warzone gesperrt wurden). Tatsächlich wird es für die Veröffentlichung von Modern Warfare II und Warzone 2.0 weltweit und gleichzeitig mit den Spielen veröffentlicht. Darüber hinaus wird es kontinuierlich und häufiger als bisher aktualisiert. Betrug wird jetzt viel schwieriger sein.

Call of Duty: Modern Warfare II wird am 28. Oktober weltweit für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und PC erhältlich sein. Warzone 2.0 folgt einige Wochen später am 16. November auf den gleichen Plattformen. Zeit, wieder in den Kampf zu ziehen.