Palworld bietet Monsterzucht für Xbox

Die PC-Version von Palworld, entwickelt vom japanischen Studio Pocketpair (Craftopia), wird nächstes Jahr Gesellschaft bekommen, da nun auch eine Xbox-Version angekündigt wurde. Es scheint eine ganze Menge Inspiration von der Pokémon-Serie zu bekommen, aber mit einem actionorientierteren Gameplay. Hier ist die offizielle Beschreibung:

"Palworld ist ein brandneues Multiplayer-Open-World-Survival-Crafting-Spiel, in dem du dich mit mysteriösen Kreaturen namens "Pal" in einer riesigen Welt anfreunden und sammeln kannst! Lass deine Freunde kämpfen, bauen, farmen und in Fabriken arbeiten. "

Schauen Sie sich das Video unten für die Xbox-Version (sowohl One als auch Series S / X) unten sowie eine Auswahl an Screenshots an.