Persona 5 Royal startet im Game Pass

HQ

Persona 5 Royal tauchte während des Tokyo Game Show-Streams von Microsoft auf, und das aus einem sehr guten Grund. Es stellt sich heraus, dass es am 21. Oktober für PC, PlayStation 5, Switch, Xbox One und Xbox Series S / X veröffentlicht wird und ab dem ersten Tag auch im Game Pass enthalten sein wird.

Persona 5 Royal wurde Ende 2019 für PlayStation 4 veröffentlicht, und jetzt ist es endlich an der Zeit, dass ein breiteres Publikum den Phantom Thieves of Hearts folgt, was als echter GOTY-Anwärter angesehen werden muss. Schaut euch unten den neuen Trailer zur Vorbestellung an.