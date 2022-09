Der JBL Quantum 910 ist "endlich ein kabelloser Raumkopfhörer mit Headtracking"

HQ

Auf der Gamescom letzten Monat stellte JBL by Harman das Quantum 910 Wireless vor, das sich wie das fehlende Stück in ihrem Gaming-Headset-Line-up anfühlte. Das neue Modell stammt aus dem 810 Wireless, ist aber jetzt mit der Head-Tracking-Technologie des Top-of-the-Line-Quantum ONE ausgestattet und jetzt in Europa erhältlich. Auf der deutschen Ausstellungsfläche besuchten wir den lauten Stand der Marke, um das Headset zum ersten Mal zu testen, sich über seine Funktionen zu informieren und sogar ein schnelles Unboxing durchzuführen:

"Die wichtigste Neuerung für diesen Film ist, dass wir endlich einen drahtlosen Raumkopfhörer mit Headtracking bekommen haben", erklärt Herje im Video. "Also, auf dieser haben wir zwei von beiden Welten kombiniert, wir haben im Grunde unsere QuantumSPHERE 360-Technologie, die früher in unserem Quantum ONE war, in diese eine drahtlose gebracht, so dass Sie 7.1 Spatial Audio mit Headtracking von einem PC erhalten, während Sie die QuantumENGINE, unsere proprietäre Software, verwenden. Darüber hinaus haben wir auch die sogenannte Spatial 360-Technologie hinzugefügt, nämlich die drahtlose Verräumlichung von Audio aus einem Zweikanalsignal. Sie können dies mit jedem Gerät, einem Mac, einer PlayStation usw. verbinden. und erhalten Sie räumliches Audio mit Headtracking".

Mit der Konvergenz von kabelgebundenen und drahtlosen Produkten haben wir je nach Präferenzen nach dem besten Gerät gefragt:

"Wenn Sie wirklich einen kabelgebundenen Kopfhörer oder ein Gaming-Headset wollen, ist das ONE das Beste, was Sie bekommen können", behauptet Herje immer noch über das ältere Produkt. "Sie werden die niedrigste Latenz haben, sie sind das bequemste Low-Weight-Angebot, das wir haben. Aber wenn Sie ein drahtloses wollen, haben Sie das Quantum 910.

Weil es eine Batterie darin gibt, wiegt sie ein bisschen mehr, das kann für einige vernünftig sein, aber es ist immer noch superleicht, aber es kann vernünftig sein".

Spielen Sie auf dem Video für viel mehr auf dem JBL Quantum 910 Wireless.