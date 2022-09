Ni no Kuni ist für Xbox gestartet

HQ

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch wurde zu einem großen Hit unter Medien und Spielern, als es 2011 für PlayStation 3 veröffentlicht wurde (obwohl Europa bis 2013 warten musste) und brachte später die Fortsetzung Ni no Kuni II: Revenant Kingdom sowie mehrere tragbare Spiele und einen Netflix-Film hervor.

Während des heutigen Xbox-Streams von der Tokyo Game Show wurde enthüllt, dass es endlich auch zu Microsofts Formaten kommt - und wir werden auch nicht lange warten müssen. Es stellt sich heraus, dass es gestartet wurde, und um die Dinge noch besser zu machen, ist es auch im Xbox Game Pass enthalten. Dies ist die remasterte Version von 2019, und nächstes Jahr kommt Ni no Kuni II: Revenant Kingdom auch für Xbox.

Da dies eines der besten J-RPGs aller Zeiten und sportanimierte Sequenzen von Studio Ghibli ist (Art Design ist auch von Ghibli inspiriert), können wir Ihnen wirklich, wirklich empfehlen, es herunterzuladen und Ihr Abenteuer so schnell wie möglich zu beginnen.