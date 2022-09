Assassin's Creed Odyssey und Danganronpa V3 wurden zum Game Pass hinzugefügt

HQ

Wir haben bereits berichtet, dass Ni no Kuni: Wrath of the White Witch überraschend zum Xbox Game Pass hinzugefügt wurde, nachdem dies während des Tokyo Game Show-Streams von Microsoft angekündigt wurde. Aber es stellt sich heraus, dass dieser J-RPG-Klassiker nicht allein war, da er auch von einigen anderen interessanten Titeln Gesellschaft bekommen wird.

Assassin's Creed Odyssey , Danganronpa V3: Killing Harmony und Fuga: Melodies of Steel wurden ebenfalls zum Game Pass hinzugefügt. All dies sind Spiele, die wir Ihnen empfehlen würden.