Der Regisseur von Lies of P hält es für eine Ehre, "Bloodborne meets Pinocchio" genannt zu werden

Eines der meistgesuchten Spiele auf der Gamescom im letzten Monat war Lies of P. Es war Teil des Xbox-Standes nach der Ankündigung der Game Pass-Veröffentlichung am Vortag auf der ONL, aber selbst mit Presseausweisen während des nur in der Industrie erhältlichen Tages bedeutete dies stundenlanges Anstehen zum Spielen. Glücklicherweise fanden die guten Leute bei Neowiz Gamereactor einen speziellen Slot, an dem wir nicht nur Lies of P spielen und einfangen konnten, sondern auch seinen Direktor bei Runde 8 und Team Nough, Ji-Won Choi, interviewen konnten.

"Wir haben nie so viel Interesse und die Liebe erwartet, die wir gerade bekommen", gibt Ji-Won mit seiner Hand auf seinem Herzen über die Interpretation des Vertreters Jiyoon Shin im folgenden Video zu. "Also, wir sind natürlich gerührt, aber gleichzeitig fühlen wir uns sehr schlecht für die Leute, die stundenlang in der Schlange warten müssen und vielleicht gehen müssen, ohne zu spielen, aber das motiviert uns auch, ein besseres Spiel zu machen."

Zum Thema Emotionen haben wir den Regisseur auch nach dem Vergleich "Lies of P is like Bloodborne meets Pinocchio" gefragt, den viele Leute verwenden, um das Spiel zu definieren:

"Ich bin selbst ein sehr großer Fan von Bloodborne", gesteht der koreanische Entwickler über die Arbeit von FromSoftware. "Ich fühle mich so geehrt, dass ich gerade mit dem Namen Bloodborne mit meiner Kunst zusammengerufen wurde. Ich fühle mich also sehr geehrt."

Lies of P sah ziemlich poliert aus von dem, was wir gesehen und gespielt haben, aber das Team in Runde 8 hat bis zum Abschluss noch einen spannenden Weg vor sich:

"Wir leiden wirklich ohne Schlaf, um es wirklich zu den Fans zu bringen", lächelt Ji-Won über mögliche Crunch, um die Arbeit zu erledigen. "Wir schätzen auch all die Liebe zum Xbox Game Pass [Day] one [Ankündigung]. Wir befinden uns in einem Stadium von 70% [der bisherigen Entwicklung]. In der Demoversion können Sie also zwei Kapitel erleben und es wird sieben weitere Kapitel geben, die Sie in der Vollversion entdecken werden. Wir gehen davon aus, dass wir den Sommer 2023 nicht überschreiten werden, also erwarten wir, dass wir es den Fans vor dem Sommer zeigen werden."

Lies of P wird dann auf PC, Xbox-Serie, Xbox One, PS5 und PS4 veröffentlicht.