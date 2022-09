Ein echtes Medium fungierte als Berater für The Occultist

HQ

Wir haben euch letzten Monat von The Occultist erzählt, als wir exklusiv von der Verfilmung erfahren haben, an der in Hollywood gearbeitet wird. Aber was ist mit dem Survival-Horror-Spiel selbst? Jetzt, da das Spiel bei TGS gezeigt wird, nehmen wir unser Interview Anfang dieses Sommers bei Gamepolis mit David Lorenzo, CEO von Pentakill Studios, wieder auf, um einige weitere interessante und sogar übernatürliche Leckerbissen zu sammeln.

"Könnte man sagen, ja", gibt Lorenzo zu, wenn wir die Titelfigur Alan mit einer gruseligen Version von Simon Bakers The Mentalist vergleichen. "Für uns ist der Okkultist ein Typ, der in der Lage ist, mit dem zu interagieren, was wir die andere Seite, die andere Realität nennen, mit Geistern, Gespenstern zu interagieren ... Ein Typ, dessen Lebensweise es ist, Rituale durchzuführen, die auf verschiedenen Kulturen und Religionen basieren, und, ja, könnte man sagen. Es ist eine gute Definition."

Nun, das ist, wenn es ein bisschen haarsträubend wird:

"Es ist nicht [inspiriert von Valladolid] von unserer Stadt, aber das Wahre ist, dass ein echter Kerl mir die Idee des Okkultisten gegeben hat", sagt David auf die Frage, ob dies alles auf realen Orten, Büchern oder Ereignissen basiert. "Ich weiß, dass diese Dinge seltsam sind, aber ich habe einen Typen getroffen, der in der Lage ist, mit toten Menschen wie ein Medium zu sprechen, und er sammelt tatsächlich Daten von den Toten: Vornamen, Nachnamen ... Und ich denke, es war das, was das ursprüngliche Konzept ausgelöst hat."

"Ja, ich denke, wir haben zwei wichtige Dinge", fügt er schließlich in Bezug auf die Gameplay-Schleife hinzu. "Die erste Sache ist ein Pendel, ich denke, es ist die andere Sache, die von anderen Horror-Videospielen kommt. Wir haben fünf einzigartige Mechaniken, die das Pendel umgeben, und wir wollen nicht gegen Feinde kämpfen, die Mechanik ist nur, um mehr über das Spiel zu erfahren. Und die zweite Sache, die auch damit zusammenhängt, ist die Erzählung. Ich denke, wir haben ein großartiges und cooles und auch originelles Drehbuch hinter dem Spiel und das ist es, was wir wollen, dass der Spieler es weiß, um die Geschichte dahinter zu enthüllen."

Spielen Sie im Interview nach, um mehr über die Balance zwischen Action und Erzählung zu erfahren oder darüber, warum Sie sich für Unreal Engine 5 entschieden haben. The Occultist ist derzeit dabei, einen Publisher unter Vertrag zu nehmen, und wird als spielbare Demo auf der Tokyo Game Show 2022 vertreten sein und dann Anfang 2024 auf PS5, Xbox Series und PC veröffentlicht werden.