Warum es in Dragons: Legends of The Nine Realms keine Menschen gibt

Nachdem wir alles über das kommende Star Trek Prodigy: Supernova erfahren hatten, bekamen wir auf der Gamescom ein paar zusätzliche Informationen zu einem anderen kinderorientierten Spiel, das mindestens so gut aussah wie die anderen beiden und das die Nickelodeon-Lizenz für DreamWorks ändert. Wir sprechen über Dragons: Legends of The Nine Realms, und hier ist, wie Loz Doyle von Outright Games seine Handlung definiert:

"Es spielt 1300 Jahre nach der vorherigen Serie, also gibt es überhaupt keine Menschen in diesem Spiel. Es dreht sich alles um die Drachen. Wir haben den Erzähler aus der Serie, [er] macht die Erzählung für das Spiel, es ist ein wirklich nettes Stück Geschichtenerzählen, nur um dir zu sagen, was los ist, weil es keinen Dialog zwischen den Drachen gibt, weil sie nicht sprechen können (lacht). Aber ja, es ist eine Schande, dass du nicht spielen konntest, weil es so ein großartiges Spiel ist. Von dem Moment an, in dem du den Controller in die Hand nimmst, fühlt es sich sofort gut an, das ist es, was das ist."

Dann, wenn es sich gut anfühlt, Controller in der Hand, wie spielt man eigentlich das neue Dragons-Spiel? Hier ist mehr über Genre, Fortschritt, Fähigkeiten und Gameplay im Allgemeinen:

"Es ist ein Action-Adventure, es gibt eine ziemlich starke Tendenz zum Kampf. Der Kampf hat also viel Tiefe, es gibt viele verschiedene Bewegungen, die Sie ausführen können, viele verschiedene Drachen, die unterschiedliche Schwächen haben, und während Sie durch das Spiel gehen, schalten Sie vier verschiedene Arten von Drachen frei, und sie alle haben auch ihre Stärken und Schwächen. Du könntest also einen Drachen bekommen, der Eisfähigkeit hat, und dann hast du einen Drachen, gegen den du kämpfst, der eine Eisschwäche hat, also musst du sicherstellen, dass du zu diesem Drachen wechselst. Außerdem hat jeder Drache einen wirklich großen Fähigkeitenbaum, so dass Sie, während Sie durch das Abenteuer gehen, diese Kristalle sammeln, und dann geben Sie die Kristalle aus, um Ihre Drachen zu verbessern. Es ist wirklich, wirklich schön und es hat hier viel Tiefe, und wieder kann man die Geschichte durchspielen, wahrscheinlich kann ein Sechsjähriger die Geschichte durchspielen, sie wären in Ordnung, wie, sie hätten eine tolle Zeit, eine Menge Kampf, die Sechsjährige lieben. Aber wenn Sie eine echte Herausforderung wollen, haben wir Herausforderungsmodi in jedem Bereich, in dem wir wirklich Schwierigkeiten hinzufügen. Das ist also für die 10-11-Jährigen hier, die sagen: "Das ist ein bisschen einfach". Wenn du deine Drachen aufgerüstet hast, hast du all deine Fähigkeiten, das wird eine echte Herausforderung sein."

Dragons: Legends of The Nine Realms wird bereits nächste Woche, am 23. September, für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 und 4 sowie Xbox Series und One Family veröffentlicht.