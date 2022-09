Unusual Findings bietet eine gesunde Dosis der 80er Jahre

HQ

Es gibt einen guten Grund, warum die Leute so gerne über die 80er Jahre sprechen, und die bevorstehenden ungewöhnlichen Ergebnisse scheinen sich all dem hinzugeben. Wir sprechen von bösen Alien-Verschwörungen, die nur ein Haufen Kinder entdeckt haben (ohne dass Erwachsene ihnen zuhören), klassischen Spielhallen, dem Spielen mit Ihren Freunden draußen sehr spät und ohne Sorgen in der Welt, VHS-Verleihgeschäften, Synthie-Musik, großen Haaren und sehr hellen Farben.

Schauen Sie sich einfach diese wunderbare Zusammenfassung an:

"Weihnachten steht vor der Tür. Vinny, Nick und Tony versuchen, einen Pay-per-View-Erwachsenenkanal mit ihrem brandneuen Kabelsignal-Descrambler zu entschlüsseln, aber unerwartet nehmen sie das Notsignal eines außerirdischen Raumschiffs auf, das im Wald in der Nähe ihrer Stadt abstürzt. Die Dinge werden nur noch seltsamer, als sie erkennen, dass der hoch aufragende Alien bestimmte Mitglieder ihrer Gemeinschaft tötet!"

Unusual Findings ist ein Point/Click-Adventure mit Pixelgrafik, das eine Hommage an die damalige Zeit darstellt und einst über Kickstarter finanziert wurde. Uns wurde gesagt, dass Ihre Entscheidungen Konsequenzen sowohl für die Geschichte als auch für die Beziehung zwischen den Hauptfiguren haben werden.

Jetzt wurde das Veröffentlichungsdatum in einem neuen Trailer enthüllt, und es stellt sich heraus, dass es am 12. Oktober für PC, PlayStation, Switch und Xbox veröffentlicht wird. Schauen Sie sich dieses absolut schöne Video unten an.