Gerücht: Phil Spencer wird an der Tokyo Game Show teilnehmen

Xbox hat in Japan immer gekämpft, außer seit ein paar anständigen Jahren für Xbox 360. Vor allem die Xbox One schnitt so schlecht ab, dass die Verkäufe im ganzen Land oft zweistellig waren.

Aber Xbox Series S / X scheint auf dem richtigen Weg zu sein, all dies zu ändern und verkauft sich eigentlich ziemlich gut, während Microsoft sich bemüht, japanische Entwickler an Bord zu holen. Deshalb haben sie in den letzten Jahren an der Tokyo Game Show teilgenommen und hatten tatsächlich einige Ankündigungen zu machen.

2022 ist nicht anders und wir haben bereits berichtet, dass es heute einen Xbox-Stream für das japanische Publikum geben wird. Jetzt sagt der Windows Central-Redakteur und bewährte Insider Jez Corden in der neuesten Episode des Xbox Two-Podcasts , dass er gehört hat, dass Phil Spencer während der Tokyo Game Show in Japan vor Ort sein wird.

Während dies eine großartige Möglichkeit ist, um zu zeigen, dass Japan ein wichtiger Markt ist, ist es auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Kopf von allem, was Xbox ist, ein sehr beschäftigter Mann ist, was darauf hindeuten könnte, dass es tatsächlich etwas zu zeigen und vom Xbox-Team zu verkünden gibt. Etwas, das Corden auch zu implizieren scheint.

Obwohl es sich wahrscheinlich nicht um exklusive AAA-Ankündigungen handelt, ist eine vernünftige Vermutung, dass wir morgen ein paar japanische Titel für Xbox bestätigt bekommen könnten.